Vrouw (35) overleden op festival Tomorrowland

BOOM (ANP/BELGA) - Op het Belgische festival Tomorrowland is een vrouw van 35 onwel geworden en overleden, meldt het Openbaar Ministerie in Antwerpen. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

De vrouw werd vrijdagavond niet goed, waarna nog werd geprobeerd haar te reanimeren. Het parket meldt dat er aanwijzingen zijn voor drugsgebruik, maar er moet nog nader onderzoek worden verricht. Volgens VRT Nieuws kwam de vrouw uit Canada.

Tomorrowland in Boom ging vrijdagmiddag met enige vertraging van start. Eerder deze week brandde het hoofdpodium af. In de dagen daarna is met grote haast een nieuw hoofdpodium opgebouwd. De grote namen kunnen volgens de organisatie optreden zoals gepland.

Burgemeester Jeroen Baert zei eerder op vrijdag dat de bezoekers uiteindelijk geen last hebben gehad van de problemen in aanloop naar de opening. Hij sprak ook zijn vertrouwen uit in de organisatie van het festival.