Man aangehouden in Vlissingen na steekpartij in azc Middelburg

De politie heeft zaterdag een 36-jarige man aangehouden na een steekpartij waarbij een bewoner van een asielzoekerscentrum in Middelburg gewond raakte. De man werd rond 04.00 uur opgepakt in het centrum van Vlissingen. Hij zit vast en de politie onderzoekt zijn rol bij het incident. Ook hij is bewoner van het azc, meldt een politiewoordvoerder.

De steekpartij was rond 00.30 uur in het azc aan de Laurens Stommesweg. Het slachtoffer is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder op de avond was er ook een vechtpartij op dezelfde locatie, waarvoor de politie ook kwam. Of er een verband is met de steekpartij, wordt onderzocht.