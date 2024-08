Reuters: J&J heeft miljardendeal babypoederzaken bijna rond

NEW YORK (ANP/RTR) - Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) staat op het punt een miljardendeal te sluiten over het afkopen van tienduizenden rechtszaken rond mogelijk kankerverwekkend babypoeder en andere talkproducten. Ingewijden melden tegenover persbureau Reuters dat het concern vrijdag bekend wil maken dat zeker driekwart van de eisers voor de regeling heeft gestemd. Daarmee is bijna 6,5 miljard dollar, ongeveer 5,9 miljard euro, gemoeid.

J&J wil de zaken schikken door bedrijfsonderdelen die talkproducten maakten onder te brengen in een nieuwe dochteronderneming en daarvoor vervolgens een vorm van faillissement aan te vragen. Volgens de bronnen vraagt het dochterbedrijf volgende week faillissementsbescherming aan om de schikking uit te voeren. Een rechter moet zo'n faillissementsregeling goedkeuren en daarvoor heeft J&J driekwart van de stemmen nodig.

Een woordvoerder van het concern zegt niet te kunnen reageren op de deal omdat de stemming nog niet is gecertificeerd.

De mensen die het concern hebben aangeklaagd beweren dat het babypoeder en andere talkproducten van J&J kanker hebben veroorzaakt. J&J stelt nog altijd dat de producten veilig zijn en geen kanker veroorzaken.