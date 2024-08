WHO merkt apenpokkenuitbraak aan als internationale crisis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van apenpokken in de Democratische Republiek Congo aangemerkt als een internationale noodsituatie. Een speciale zestienkoppige crisiscommissie heeft de WHO daarover geadviseerd. Er is internationale samenwerking nodig om de uitbraak onder controle te krijgen, zei WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De zogenoemde 'public health emergency of international concern' (PHEIC) is het hoogste waarschuwingsniveau dat de WHO kan afkondigen. Daarmee geeft de organisatie een waarschuwing af dat sprake is van een ernstige dreiging voor de volksgezondheid die internationale gevolgen kan hebben en daarom mogelijk ook om internationaal ingrijpen vraagt.

Apenpokken, ook wel mpox, was van juli 2022 tot mei vorig jaar ook al aangemerkt als een PHEIC. Volgens het RIVM is de ziekte sinds april in Nederland bij 1306 mensen vastgesteld. De ziekte verloopt bij mensen meestal milder dan de pokken, al kan de aandoening wel pijn en littekens veroorzaken. Soms treden complicaties op die dodelijk kunnen zijn.

Sinds 2009 is zeven keer eerder een PHEIC uitgeroepen. Naast apenpokken gaat het om een variant van de H1N1, polio, zika, COVID-19 en twee keer voor ebola.