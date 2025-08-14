ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: Meta stond chatbots toe om te flirten met kinderen

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 22:06
anp140825186 1
MENLO PARK (ANP) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms stond Meta AI en zijn andere chatbots expliciet toe om 'sensuele' gesprekken te voeren met kinderen. Dat meldt persbureau Reuters, dat een intern beleidsdocument van Meta heeft ingezien en onderzoek naar de kwestie heeft gedaan.
In het meer dan 200 pagina's tellende document van Meta staan richtlijnen voor chatbotgedrag. Reuters ontdekte dat werd toegestaan dat de AI-creaties van het bedrijf "romantische of sensuele gesprekken voeren met een kind", onjuiste medische informatie genereren en gebruikers helpen beargumenteren dat zwarte mensen "dommer zijn dan witte mensen".
Meta bevestigde de authenticiteit van het document. Maar het bedrijf verklaarde, na begin deze maand vragen van Reuters te hebben ontvangen, de passages over flirten met kinderen inmiddels te hebben verwijderd. Een woordvoerder van Meta zei dat het bedrijf bezig is het document te herzien en dat dergelijke gesprekken met kinderen nooit hadden mogen worden toegestaan.
Vorig artikel

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

Volgend artikel

Van Baarle geen lijsttrekker meer voor DENK

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om