Reuters: Meta stond chatbots toe om te flirten met kinderen

MENLO PARK (ANP) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms stond Meta AI en zijn andere chatbots expliciet toe om 'sensuele' gesprekken te voeren met kinderen. Dat meldt persbureau Reuters, dat een intern beleidsdocument van Meta heeft ingezien en onderzoek naar de kwestie heeft gedaan.

In het meer dan 200 pagina's tellende document van Meta staan richtlijnen voor chatbotgedrag. Reuters ontdekte dat werd toegestaan dat de AI-creaties van het bedrijf "romantische of sensuele gesprekken voeren met een kind", onjuiste medische informatie genereren en gebruikers helpen beargumenteren dat zwarte mensen "dommer zijn dan witte mensen".

Meta bevestigde de authenticiteit van het document. Maar het bedrijf verklaarde, na begin deze maand vragen van Reuters te hebben ontvangen, de passages over flirten met kinderen inmiddels te hebben verwijderd. Een woordvoerder van Meta zei dat het bedrijf bezig is het document te herzien en dat dergelijke gesprekken met kinderen nooit hadden mogen worden toegestaan.