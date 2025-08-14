ECONOMIE
Hockeyers treffen Duitsland in EK-finale

Sport
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 21:47
anp140825183 1
MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeyers nemen het zaterdag in de finale van het Europees kampioenschap in Mönchengladbach op tegen Duitsland. Het gastland was in de halve finales met 4-1 te sterk voor Spanje. Nederland won eerder op donderdag met 3-1 van Frankrijk.
Voor de Duitsers scoorden Gonzalo Peillat (2), Mats Grambusch en Thies Ole Prinz. José Basterra maakte de Spaanse treffer die de 2-1 betekende.
Titelverdediger Oranje kan zaterdag voor de achtste keer Europees kampioen worden.
