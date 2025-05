Reuters: modewebshop Shein werkt aan beursgang in Hongkong

HONGKONG (ANP) - De van oorsprong Chinese modewebwinkel Shein werkt aan een beursgang in Hongkong, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De verkoper van goedkope fastfashionkleding zou eerder naar de beurs in Londen gaan, maar heeft daarvoor geen goedkeuring gekregen van de Chinese toezichthouders.

Shein, dat gevestigd is in Singapore, zal naar verluidt de komende weken een conceptprospectus indienen bij de effectenbeurs van Hongkong. Het bedrijf streeft ernaar om binnen een jaar een beursnotering te hebben in het Aziatische financiële centrum. Shein heeft nog niet gereageerd op de plannen.