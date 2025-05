Reuters: OnlyFans in gesprek over verkoop voor 8 miljard dollar

LONDEN (ANP) - De eigenaar van OnlyFans, Fenix ​​International, is in gesprek om de Britse website te verkopen aan een groep investeerders voor ongeveer 8 miljard dollar (ruim 7 miljard euro). Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De groep wordt geleid door Forest Road Company, een investeringsmaatschappij uit Los Angeles.

OnlyFans, gevestigd in Londen, is een website waar personen tegen een maandelijkse betaling abonnees toegang kunnen bieden tot persoonlijk beeldmateriaal. De site, die tijdens de coronapandemie enorm populair werd, staat vooral bekend om het hosten van pornografische content die verboden is op de meeste andere sociale netwerken.