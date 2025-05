FT: Trump zet EU onder druk om heffingen voor VS te verlagen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Europese Unie moet eenzijdig de importheffingen voor Amerikaanse goederen verlagen. Als dat niet gebeurt, zal de EU geen vooruitgang boeken in de onderhandelingen met de Verenigde Staten om een verhoging van 20 procent op de tarieven te voorkomen, zo dreigt de regering van president Donald Trump. Dat schrijft The Financial Times vrijdag.

Een anonieme bron vertelde de krant dat een document van Brussel voor deze onderhandelingen niet aan de Amerikaanse verwachtingen voldoet. De Europese Unie streeft naar een gezamenlijk opgestelde tekst voor een akkoord, maar de partijen liggen nog te ver uit elkaar.

De VS legden de EU in maart een heffing van 25 procent op voor auto's, staal en aluminium. In april kwam daar een heffing van 20 procent bij op andere goederen. Daarna werd de heffing van 20 procent gehalveerd tot 8 juli. Er zou dan moeten worden onderhandeld over een beter akkoord over heffingen. Als antwoord daarop schortte de EU de eigen plannen om importheffingen voor sommige Amerikaanse goederen op te leggen op en stelde voor aan beide kanten geen heffing in te stellen voor alle industriële goederen.