Twentse gemeenten verlaten NSC en keren terug naar CDA

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 1:15
anp301025007 1
DEN HAAG (ANP) - Twentse kiezers stapten bij de verkiezingen van twee jaar geleden massaal over van het CDA naar Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Twentenaar Pieter Omtzigt. Bij de Kamerverkiezingen van woensdag zijn ze teruggekeerd op het oude nest.
Het CDA werd woensdag de grootste partij in Borne, Oldenzaal, Wierden, Dinkelland, Hof van Twente en Tubbergen. In Losser werd de PVV de grootste partij met ongeveer 22 procent, maar dat was een minder resultaat dan twee jaar geleden. Het CDA steeg daar van 3 naar ruim 17 procent.
NSC kreeg twee jaar geleden in Borne, Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen ongeveer een derde van de stemmen. In Wierden en Hof van Twente steunde meer dan een kwart van de kiezers de partij van Omtzigt. Nu eindigt de partij in al die gemeenten op minder dan 1 procent.
