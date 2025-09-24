Speciale NAVO-eenheden oefenen in Den Helder met zeedrones

DEN HELDER (ANP) - In Den Helder hebben speciale eenheden van zeventien NAVO-landen geoefend met het gebruik van zeedrones. Ze testen onder meer hoe de onbemande vaartuigen kunnen helpen om onderzeese infrastructuur te beschermen tegen Russische sabotage. Daarvan zou vorig jaar herhaaldelijk sprake zijn geweest op de Oostzee.

"We willen onze vijand voor zijn", zegt de Italiaanse admiraal Max Rossi tegen het ANP. "We moeten de beste technologische manier vinden om onze essentiële infrastructuur te beschermen en we zijn hier om te experimenteren en lessen uit het veld toe te passen."

De oefening, onder de naam Bold Machina, duurt een week en wordt georganiseerd door Nederland. Naast de special forces zijn op de marinebasis in Den Helder ook veel particuliere bedrijven aanwezig om te tonen wat voor technieken ze hebben en hoe die kunnen helpen bij de ontwikkeling van zeedrones en de verdediging van infrastructuur.