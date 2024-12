Reuters: Trump overweegt schrappen voor Tesla slechte meldplicht

WASHINGTON (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump overweegt een meldplicht voor auto-ongelukken te schrappen. Dat maakt persbureau Reuters op uit een document dat het heeft ingezien. Met de stap zou de nieuwe regering Tesla-baas en Trump-adviseur Elon Musk helpen. Die is een tegenstander van de meldplicht.

Het gaat om de verplichting voor autofabrikanten om ongevallen met hun auto's aan de Amerikaanse autoriteiten door te geven. Musk, de rijkste persoon ter wereld, besteedde meer dan een kwart miljard dollar om Trump in november tot president verkozen te krijgen. Het schrappen van de ongevalsmeldingsplicht zou vooral Tesla ten goede komen, dat onder de verplichting de meeste ongelukken - meer dan 1500 - aan federale veiligheidstoezichthouders heeft gemeld.

Volgens Reuters zou het schrappen van de verplichting de overheid kunnen belemmeren goed toezicht te houden op de veiligheid van voertuigen met rijhulpsystemen. De aanbeveling staat volgens het persbureau in een document van het team dat de machtsoverdracht in de VS voorbereidt.

Reuters kon niet vaststellen welke rol Musk eventueel heeft gespeeld bij het opstellen van de aanbeveling. Ook is niet duidelijk hoe waarschijnlijk het is dat de regering deze maatregel invoert. Het team rond Trump, Musk en Tesla reageert niet op verzoeken om commentaar door Reuters.