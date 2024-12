SÃO PAULO (ANP/RTR/AFP) - De Braziliaanse president Lula da Silva is ontslagen uit het ziekenhuis in São Paulo waar hij was opgenomen na een hersenbloeding. De 79-jarige politicus werd sinds dinsdag enkele keren geopereerd. Hij kan weer aan de slag, melden de betrokken artsen.

Artsen denken dat de hersenbloeding werd veroorzaakt door een val die de president halverwege oktober maakte. Hij kampte sindsdien met gezondheidsproblemen. Hij was wel bij de G20-top vorige maand in eigen land.