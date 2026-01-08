Macron: VS onttrekken zich aan internationale regels

De Franse president Emmanuel Macron waarschuwt dat de Verenigde Staten zich afwenden van bondgenoten en zich onttrekken aan de internationale regels. "Multilaterale instellingen functioneren steeds minder effectief", verklaarde hij in een toespraak voor Franse ambassadeurs.

"De Verenigde Staten zijn een gevestigde macht, maar een die zich geleidelijk van enkele bondgenoten afkeert en zich losmaakt van internationale regels die het land tot voor kort nog promootte", aldus de Franse president.

De waarschuwing volgt op een tumultueuze week in de internationale politiek. De VS namen de Venezolaanse leider Maduro gevangen, sloten militaire middelen niet uit om Groenland in handen te krijgen en maakten bekend dat ze zich terugtrekken uit meer internationale organisaties.

Die ontwikkelingen leiden internationaal tot onrust. Macron waarschuwde voor het verdelen van de wereld door wereldmachten en zei dat Europa de eigen belangen moet beschermen.