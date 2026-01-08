ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron: VS onttrekken zich aan internationale regels

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 14:21
bijgewerkt om donderdag, 08 januari 2026 om 14:23
anp080126142 1
De Franse president Emmanuel Macron waarschuwt dat de Verenigde Staten zich afwenden van bondgenoten en zich onttrekken aan de internationale regels. "Multilaterale instellingen functioneren steeds minder effectief", verklaarde hij in een toespraak voor Franse ambassadeurs.
"De Verenigde Staten zijn een gevestigde macht, maar een die zich geleidelijk van enkele bondgenoten afkeert en zich losmaakt van internationale regels die het land tot voor kort nog promootte", aldus de Franse president.
De waarschuwing volgt op een tumultueuze week in de internationale politiek. De VS namen de Venezolaanse leider Maduro gevangen, sloten militaire middelen niet uit om Groenland in handen te krijgen en maakten bekend dat ze zich terugtrekken uit meer internationale organisaties.
Die ontwikkelingen leiden internationaal tot onrust. Macron waarschuwde voor het verdelen van de wereld door wereldmachten en zei dat Europa de eigen belangen moet beschermen.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

Loading