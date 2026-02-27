ECONOMIE
Zweden: neergehaalde drone was inderdaad van Rusland

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 20:43
MALMÖ (ANP) - De verdachte drone die donderdag door Zweden werd neergehaald, was inderdaad van Russische komaf. Dat bevestigt de Zweedse defensieminister Pål Jonson op X. De drone vloog in de buurt van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle, dat Malmö bezoekt. De minister noemt de inbreuk op het Zweedse luchtruim "ernstig en onverantwoord".
Een Zweeds marineschip merkte de drone donderdag op. "De strijdkrachten hebben daadkrachtig en professioneel gehandeld door middel van tegenmaatregelen die de drone hebben uitgeschakeld", aldus Jonson. Hij vermoedde donderdag al dat de drone door Rusland was gestuurd. Uit technische data kon nu worden bevestigd dat de drone werd gelanceerd vanaf een Russisch inlichtingenschip.
