Rheinmetall begint serieproductie van satellieten in Neuss

NEUSS (ANP/DPA) - Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall is begonnen met de serieproductie van satellieten. Jaarlijks moeten er zo'n vijftig satellieten worden gebouwd op de locatie in Neuss. Het defensieconcern breidt hiermee zijn portfolio verder uit.

Rheinmetall bouwt de satellieten samen met de Finse bouwer van satellieten Iceye. Het gaat om SAR-satellieten, die ook 's nachts en bij slecht weer nauwkeurige beelden van troepenbewegingen leveren. De fabrikant heeft een contract met het Duitse leger voor het leveren van satellieten.

De satellieten worden gebouwd in een fabriek in Neuss die voorheen werd gebruikt voor de productie van auto-onderdelen. "De succesvolle start van de productie in Neuss laat zien dat we niet alleen innovatieve ruimtetechnologie leveren, maar die in Duitsland ook industrieel kunnen opschalen", zegt Armin Papperger, topman van Rheinmetall.

Volgend jaar moet de eerste satelliet met een raket van SpaceX de ruimte in worden gebracht.