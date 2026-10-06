Schedel van steenrijke influencer (28) gevonden in pan met wortelsoep

Het begon met gesteggel over een luxe appartement van meer dan 7 miljoen euro. Volgens het OM leidde de ruzie tot de dood van Hongkongs model en influencer Abby Choi. Haar ex-man, diens broer en hun vader staan nu voor de rechtbank. Alle drie ontkennen in alle toonaarden.

Dat bleek deze week bij de start van het proces voor het Hooggerechtshof in Hongkong. De zaak haalde in 2023 wereldwijd het nieuws. Choi (28) werd op 21 februari van dat jaar vermist. Drie dagen later werden delen van haar lichaam gevonden in een gehuurde flat in de wijk Tai Po. Haar schedel zou in een grote pan met wortelen en andere groenten hebben gelegen.

Kern van het conflict

Volgens aanklager Charlotte Draycott begon het conflict in 2022, toen Choi het luxeappartement in de wijk Ho Man Tin wilde verkopen. Dat was zo'n 7,5 miljoen euro (72 miljoen Hongkongse dollar) waard. Ze had het in 2019 gekocht voor 60 miljoen Hongkongse dollar. Haar twee kinderen met Alex Kwong konden zo door hun grootouders worden opgevangen, vlak bij haar huis.

Om hoge belasting op een tweede woning te ontlopen, zette ze de flat op naam van haar schoonvader, Kwong Kau. Volgens het OM was dat "de beslissing die de keten van gebeurtenissen in gang zette die tot haar dood leidde".

Toen Choi besloot de flat te verkopen en haar schoonvader eruit zette, werd hij volgens het OM "extreem verbitterd en woedend". Hij moest een eenkamerflat delen met zijn oudste zoon. In 2023 zou hij een plan hebben bedacht om Choi te doden, zodat hij de flat kon houden.

Geld als motief

De familie van Choi was welgesteld en ook de familie van haar nieuwe partner zeer rijk, zei Draycott. De familie Kwong niet. "Ik noem het geld omdat het, zoals wij het begrijpen, de wortel van alle kwaad was", aldus de aanklager.

Volgens het OM had elk van de drie verdachten een rol; de een huurde de flat en een ander reed naar een afgelegen plek. "Het maakt niet uit wie haar uiteindelijk doodde, want ze werkten allemaal samen", zei Draycott tegen de jury van negen leden.

Haar eigen woorden

In de rechtszaal werden privéberichten afgespeeld die Choi naar haar moeder stuurde. Daarin noemt ze haar ex-schoonfamilie "zeer onaangenaam", Kwong Kau een "schurk" en zijn vrouw een "spook". Ze had spijt van haar vrijgevigheid.

"Er is een gigantisch bedrag in die flat gestoken, en dat was voor hen. Eerlijk gezegd: voor mijn kinderen en door mijn goede hart kan zij zo'n goed leven leiden, toch?" zei ze in een van de berichten.

Ze vervolgde: "Ik ben al jaren van haar zoon gescheiden en ik help hem nog steeds en zorg voor zijn kinderen. En dan zo ondankbaar. Als zij geen spook is, wat dan wel?"

Gruwel

Choi kwam uit een rijke familie, trouwde op haar 18e met Alex Kwong en kreeg twee kinderen. Na de scheiding steunde ze zijn familie volgens het OM nog steeds financieel. Met haar tweede partner kreeg ze ook twee kinderen. Op social media deelde ze haar leven vol fotoshoots en modeshows. Dagen voor haar dood plaatste ze nog een bericht over een Dior-show op de Parijse modeweek.

De politie zei destijds te denken dat een deel van haar resten is weggegooid.

Het proces duurt naar verwachting acht weken. Komende vrijdag gaat de aanklager verder met het uiteenzetten van de zaak.