Rheinmetall gaat munitie- en kruitfabriek in Bulgarije bouwen

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 13:17
anp281025129 1
SOFIA (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft dinsdag een overeenkomst getekend met de Bulgaarse overheid voor de bouw van een fabriek voor artilleriemunitie en kruit in het land. Daarmee is een investering gemoeid van ongeveer 1 miljard euro. Rheinmetall is bezig de productiecapaciteit sterk uit te breiden om zo aan de grote vraag naar munitie te kunnen voldoen, onder meer voor de oorlog in Oekraïne.
De deal werd getekend door Rheinmetall-topman Armin Papperger en het Bulgaarse staatsdefensiebedrijf VMZ. Dat bedrijf krijgt een belang van 49 procent in het samenwerkingsverband. Volgens de Bulgaarse economieminister is het een strategisch project voor Bulgarije en heel Europa.
In de fabriek komen ongeveer duizend arbeidsplaatsen. De bouw zal naar verwachting veertien maanden in beslag nemen. Er worden dan onder meer 155-millimetergranaten gebouwd, die vooral bedoeld zijn voor de export.
