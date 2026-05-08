Kremlin wil praten met Europeanen, maar niet op eigen initiatief

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin wil best met Europa praten maar zal niet zelf besprekingen aanknopen, zegt het Kremlin. De roep in Europa om met Rusland te gaan praten klinkt de laatste tijd steeds luider en er wordt nagedacht over wie namens Europa zou kunnen optreden.

De Europese Unie bereidt zich met de zegen van Oekraïne voor op mogelijke besprekingen, schreef de Financial Times donderdag. President Zelensky zei maandag nog dat het overleg met Moskou niet buiten Europa om moet gaan, zoals tot dusver wel steeds de praktijk is.

Poetin staat klaar om met wie dan ook te onderhandelen, de Europeanen inbegrepen, zei zijn woordvoerder vrijdag. Sinds de Amerikaanse president Trump onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne opstartte, pendelen de VS als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland. Soms praten de VS Europa bij of doen ze een beroep op Europese landen. Europa wil van meet af aan voluit meepraten omdat zijn veiligheid ook in het geding is.