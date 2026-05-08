ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin wil praten met Europeanen, maar niet op eigen initiatief

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 12:56
anp080526134 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin wil best met Europa praten maar zal niet zelf besprekingen aanknopen, zegt het Kremlin. De roep in Europa om met Rusland te gaan praten klinkt de laatste tijd steeds luider en er wordt nagedacht over wie namens Europa zou kunnen optreden.
De Europese Unie bereidt zich met de zegen van Oekraïne voor op mogelijke besprekingen, schreef de Financial Times donderdag. President Zelensky zei maandag nog dat het overleg met Moskou niet buiten Europa om moet gaan, zoals tot dusver wel steeds de praktijk is.
Poetin staat klaar om met wie dan ook te onderhandelen, de Europeanen inbegrepen, zei zijn woordvoerder vrijdag. Sinds de Amerikaanse president Trump onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne opstartte, pendelen de VS als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland. Soms praten de VS Europa bij of doen ze een beroep op Europese landen. Europa wil van meet af aan voluit meepraten omdat zijn veiligheid ook in het geding is.
loading

POPULAIR NIEUWS

gerard joling doet het wat rustiger aan1678171059

Gerard Joling zwemt in het geld: dit is zijn geschatte vermogen

23512843_m

Geweldig met pensioen volgens de neurowetenschap

163962209_m

3 redenen waarom intelligente mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn

114057607_m

Bijna alle noten zijn gezond, maar de walnoot is de beste

151927519_m

Waarom je geen dure hardloopschoenen nodig hebt

shutterstock_2744917923

5 onmisbare schoonmaaktips voor de voorjaarsschoonmaak

Loading