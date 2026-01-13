Zelensky: honderdduizenden huishoudens zonder stroom na aanval

KYIV (ANP) - De nachtelijke Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne waren vooral gericht tegen de energiesector. Dat meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die aangaf dat in de regio Kyiv honderdduizenden huishoudens zonder stroom zitten.

Rusland voert al langer aanvallen uit op de Oekraïense energiesector. Dat leidt tot stroomuitval in de koude wintermaanden. Eerder deze maand kwamen in Kyiv al duizenden gebouwen zonder elektriciteit te zitten, schreven Oekraïense media.

Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat een "enorme aanval" is uitgevoerd. Die was gericht tegen energie-infrastructuur die "het belang dient van de Oekraïense strijdkrachten en bedrijven van het militair-industriële complex".

Het ministerie noemt de aanval een reactie op Oekraïense aanvallen op Russische burgerinfrastructuur.