Rijksambtenaren houden eerste 'prikactie' voor meer loon

UTRECHT (ANP) - Ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voeren donderdag actie in Utrecht om meer loon, meldt FNV. Medewerkers van onder meer Rijkswaterstaat, het KNMI en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) protesteren omdat zij dit jaar geen loonsverhoging krijgen.

Volgens de vakbond gaat het om een eerste "prikactie", geen staking. Tijdens de actie wordt een protestbeeld geprojecteerd op het gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12.

Bij de Rijksoverheid werken ongeveer 150.000 mensen. De overheid probeert geld te besparen om extra uitgaven aan onder meer defensie en steun aan Oekraïne te kunnen financieren zonder de staatsschuld verder op te laten lopen.

Bij de vorige cao, die liep van 1 juli 2024 tot eind 2025, kregen rijksambtenaren in totaal bijna 10 procent loonsverhoging. Het ging om 8,5 procent meer loon en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris. Daarnaast ontvingen ze eenmalige uitkeringen van ongeveer 2300 euro bruto. Ook kregen rijksambtenaren de mogelijkheid om per jaar 2000 euro studieschuld af te lossen uit het Individueel Keuzebudget. Het leasen van een fiets werd structureel mogelijk en het betaald zorgverlof werd verruimd van twee naar vier weken.