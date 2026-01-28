ECONOMIE
Kinderen zonder papieren ontwikkelen zich slechter, ziet raad

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 13:18
anp280126117 1
DEN HAAG (ANP) - Kinderen zonder geldige verblijfspapieren kunnen zich minder goed ontwikkelen. Daarvoor waarschuwde Theo Lodder van de Raad voor de Kinderbescherming in een gesprek met Tweede Kamerleden. Het gebrek aan toekomstperspectief van zulke kinderen is "in zekere zin een hopeloze situatie".
Ook ongedocumenteerde kinderen hebben recht op onderwijs, urgente medische hulp en jeugdhulp. "Zelfs in die rechten wordt niet altijd voorzien", aldus Lodder. Hoe jonger het kind, hoe sneller het volgens hem duidelijkheid nodig heeft.
Lodder: "Alleen bij duidelijkheid over de verblijfsstatus hebben kinderen kansen om te leren omgaan met moeilijkheden in het leven en hebben ze de grootste kans om uit te groeien tot een evenwichtig persoon." In de lange periode dat sommige kinderen zonder papieren in Nederland verblijven, staat hun ontwikkeling stil. "Of gaat die heel traag, of zien we zelfs een negatieve ontwikkeling." Lodder ziet daarbij een risico op psychische problemen op latere leeftijd.
