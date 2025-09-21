ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijkste man Frankrijk haalt fel uit naar multimiljonairsbelasting

Economie
door anp
zondag, 21 september 2025 om 13:14
anp210925071 1
PARIJS (ANP/RTR) - Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH en rijkste man van Frankrijk, heeft fel uitgehaald naar een voorgesteld belastingplan in Frankrijk. In een interview met de Britse krant noemt hij het plan "een openlijke poging om de Franse economie te vernietigen".
Het plan behelst een belasting van 2 procent op vermogens boven de 100 miljoen euro. Arnault zei dat de bedenker van het belastingplan, de econoom Gabriel Zucman, "een extreemlinkse activist" is. Hij zou bovendien zijn "pseudo-academische competentie" gebruiken voor het afbreken van het economische systeem, dat volgens Arnault het enige systeem is "dat werkt voor het welzijn van iedereen".
De socialistische partij in Frankrijk voert de druk op premier Sébastien Lecornu op om het plan op te nemen in de begroting voor volgend jaar. Anders dreigt opnieuw een vertrouwensstemming, slechts enkele weken nadat premier François Bayrou werd weggestuurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

Loading