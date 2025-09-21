Rijkste man Frankrijk haalt fel uit naar multimiljonairsbelasting

PARIJS (ANP/RTR) - Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH en rijkste man van Frankrijk, heeft fel uitgehaald naar een voorgesteld belastingplan in Frankrijk. In een interview met de Britse krant noemt hij het plan "een openlijke poging om de Franse economie te vernietigen".

Het plan behelst een belasting van 2 procent op vermogens boven de 100 miljoen euro. Arnault zei dat de bedenker van het belastingplan, de econoom Gabriel Zucman, "een extreemlinkse activist" is. Hij zou bovendien zijn "pseudo-academische competentie" gebruiken voor het afbreken van het economische systeem, dat volgens Arnault het enige systeem is "dat werkt voor het welzijn van iedereen".

De socialistische partij in Frankrijk voert de druk op premier Sébastien Lecornu op om het plan op te nemen in de begroting voor volgend jaar. Anders dreigt opnieuw een vertrouwensstemming, slechts enkele weken nadat premier François Bayrou werd weggestuurd.