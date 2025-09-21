Foppen twaalfde in finale 5000 meter, Hocker neemt wraak

TOKIO (ANP) - Mike Foppen is in de finale van de 5000 meter bij de WK atletiek in Tokio op de twaalfde plaats geëindigd. Hij liep een tijd van 13.05,94 en dat was boven zijn Nederlands record van 13.02,43. De 28-jarige Nijmegenaar liep lang mee in de groep vooraan, maar haakte af in de laatste ronde.

De Amerikaan Cole Hocker won het goud in 12.58,30. Hij hield zich de hele race schuil in de groep, om pas in de laatste meters naar de finish met een geweldige spurt iedereen voorbij te lopen.

Hocker nam sportieve revanche voor zijn diskwalificatie op de 1500 meter. De Amerikaan werd uit de uitslag geschrapt omdat hij onder anderen aan Stefan Nillessen een por had uitgedeeld.

De Belg Isaac Kimeli liep naar het zilver, de Fransman Jimmy Gressier pakte het brons.