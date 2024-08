Linksback Sosa van Ajax is voor medische keuring bij Torino

MILAAN (ANP) - Borna Sosa is in Italië gearriveerd om zijn overgang naar Torino af te ronden. Op foto's is te zien hoe de linksback van Ajax op een vliegveld in Milaan poseert met een sjaal van zijn nieuwe Italiaanse club.

Torino wil de 26-jarige Sosa voor een seizoen huren als de Kroaat goed door een medische keuring komt. Aan het einde van het seizoen kan de club hem van Ajax overnemen.

Sosa paste niet meer in de plannen van Ajax-trainer Francesco Farioli en moest de afgelopen weken met het tweede elftal trainen, net als Owen Wijndal, Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Naci Ünüvar. Hij maakte donderdag ook geen deel uit van de selectie die Panathinaikos na 34 strafschoppen uitschakelde in de derde voorronde van de Europa League.

Voordat Ajax zich op de transfermarkt begeeft voor versterkingen, moet het na twee teleurstellende seizoenen eerst spelers verkopen of verhuren. De club heeft interesse in spelers als Daniele Rugani en Wout Weghorst. Afgelopen week bevestigde Ajax de transfer van de Argentijnse doelman Gerónimo Rulli naar Olympique Marseille.