Rode cijfers op Wall Street na kwartaalcijfers grote banken

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag opnieuw met verlies gesloten. Beleggers in New York verwerkten kwartaalcijfers van de grote banken Bank of America, Wells Fargo en Citigroup. Daarnaast kwamen er onder meer gegevens over de winkelverkopen in de Verenigde Staten.

De resultaten van Wells Fargo stelden teleur en het aandeel zakte 4,6 procent. Bank of America en Citigroup verloren tot 3,8 procent. JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, kwam dinsdag al met cijfers waarna het aandeel ruim 4 procent daalde. Nu ging de koers 0,8 procent omlaag. Donderdag komen cijfers van de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Ook 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock opent dan de boeken.

De Dow-Jonesindex eindigde licht lager op 49.149,63 punten en de brede S&P 500 sloot 0,5 procent in het rood op 6926,60 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 1 procent omlaag tot 23.471,74 punten. Dat kwam door druk van grote chipfondsen als Nvidia, Micron Technology en Broadcom die verliezen tot ruim 4 procent optekenden.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen in november met 0,6 procent op maandbasis, wat sterker was dan verwacht. Die maand heeft het koopjesfestijn Black Friday en Thanksgiving. Veel Amerikanen slaan dan in voor de kerstperiode. In oktober daalden de winkelverkopen nog licht. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie.

De olieprijzen gingen bijna 2 procent omlaag. Volgens president Donald Trump is hem verteld dat het doden van demonstranten door het Iraanse regime is gestopt. Hij had eerder gedreigd om militair in te grijpen als er nog meer doden zouden vallen bij de massale protesten tegen het regime. De grote Amerikaanse olieconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips sloten wel met winsten.

Verder kwam de Amerikaanse centrale bank nog met zijn Beige Book waarin wordt gekeken naar de staat van de Amerikaanse economie. Volgens de Federal Reserve was er in de meeste delen van de VS sprake van een lichte verbetering van de economische activiteit sinds medio november. Bij eerdere rapporten werd nog in de meeste districten van de Fed stagnatie gemeld.