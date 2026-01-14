Jetten voelt 'alle aanknopingspunten' om meerderheden te vinden

DEN HAAG (ANP) - Na gesprekken met de beoogde oppositiepartijen voelt D66-leider Rob Jetten "echt wel alle aanknopingspunten om met de Kamer te gaan samenwerken en die meerderheden te vinden". Hij heeft "vertrouwen" dat plannen kunnen rekenen op brede steun in de Kamer, en het is zijn "overtuiging" dat dat gaat lukken.

De meeste partijen waren dinsdag en woensdag te gast bij D66, VVD, CDA en informateur Rianne Letschert. De SGP komt donderdag nog praten, de PVV weigerde.

Partijen die langskwamen, zeiden dat ze bereid zijn voorstellen te steunen die in hun straatje passen. Maar ze hoopten ook op duidelijkheid van de drie onderhandelende partijen over hun plannen en de manier waarop ze willen samenwerken. Die duidelijkheid kwam er niet, klonk het meermaals na afloop. "Er ligt geen inhoud", zei SP'er Jimmy Dijk. Mirjam Bikker (ChristenUnie): "Ik ben ook gewoon benieuwd naar hun plannen." Volgens Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA heeft de aankomende coalitie nog geen idee hoe ze meerderheden gaat vinden.

Andere partijen

"Ik snap dat sommige partijen het liefst nu alle conceptteksten van ons zouden zien", reageerde Jetten. "Wij moeten daar eerst de inhoudelijke financiële onderhandelingen voor afronden."

Gevraagd hoe hij meerderheden in de Kamer wil vinden, antwoordde Jetten: "Allereerst gewoon ministers die goed hun werk doen, die in een vroeg stadium de Kamer en de samenleving betrekken als ze nieuwe wetten gaan maken." Hij verwacht oppositiepartijen op een vroeg moment uit te nodigen om mee te denken over begrotingen.

De andere partijen denken volgens Jetten al na over hun toekomstige rol en hoe ze daarmee zoveel mogelijk kunnen bereiken. Hij is daarom "niet verrast of chagrijnig" over de houding van partijleiders voor en na de gesprekken. "Ik denk dat het heel voorspelbaar is."