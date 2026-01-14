AZ schakelt Ajax met veel machtsvertoon uit in KNVB-beker

ALKMAAR (ANP) - AZ heeft Ajax kansloos gelaten in de achtste finale van de KNVB-beker. De club uit Alkmaar schaarde zich met een zege van 6-0 voor eigen publiek bij de laatste acht van het toernooi.

AZ leidde bij rust met 3-0, na twee treffers van Troy Parrott en een doelpunt van Peer Koopmeiners. Kees Smit tekende in de openingsfase van de tweede helft voor 4-0. Ajax speelde vanaf de 66e minuut met een man minder. Owen Wijndal kreeg in het stadion van zijn oude club een rode kaart voor een overtreding op Wouter Goes. Vervolgens maakte Parrott zijn derde treffer en bepaalde invaller Ibrahim Sadiq de eindstand.

AZ verlengde een indrukwekkende reeks en bleef voor de tiende keer op rij ongeslagen tegen Ajax na zeven overwinningen en drie gelijke spelen. De laatste zege van Ajax op AZ dateert van bijna vier jaar geleden, toen de club zich in Alkmaar voor de finale van de KNVB-beker plaatste (0-2).

Ajax strijdt de rest van het seizoen vooral voor de tweede plaats in de Eredivisie, die nu in handen is van Feyenoord. AZ is in de KNVB-beker en Conference League nog kansrijk voor een prijs.