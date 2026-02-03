Rotterdamse haven scherpt toezicht op drones aan

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven gaat dit jaar scherper toezien op drones in zijn luchtruim. Havenmeester René de Vries hamerde dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers op het belang van toezicht vanwege ongewenste dronevluchten in Europa.

Havenbedrijf Rotterdam zet de eerste stap naar een volledig gereguleerd laag luchtruim. In die eerste fase ligt de aandacht op aanmelding, toelatingsbeleid en autorisatie van dronevluchten. Op die manier wil de haven meer grip krijgen op drones. Havens, ook luchthavens, hebben moeite om ongewenste drones te weren.

"We mogen niet naïef zijn", vindt De Vries. "Incidenten met onderzeese infrastructuur in de Oostzee en ongewenste dronevluchten boven vitale infrastructuur in Europa maken duidelijk dat fysieke veiligheid én cyberveiligheid cruciaal zijn voor de Rotterdamse haven. Door grote geopolitieke veranderingen moeten we blijvend investeren in weerbaarheid."

Vriendelijke en vijandelijke drones

Havenbedrijf Rotterdam investeert om die reden ook in dronedetectie, om onderscheid te kunnen maken tussen vriendelijke en vijandelijke drones. Het doel van de havenmeester is om uiteindelijk een volledig luchtverkeerssysteem voor drone- en andere onbemande vluchten te hebben. "Het is een complex traject. Daar hebben we de komende jaren voor nodig", stelt De Vries.

Op het water kende de Rotterdamse haven een relatief veilig jaar. Het aantal aanvaringen daalde van 148 naar 106. Als gevolg steeg de veiligheidsgraadmeter Nautische Safety Index van 6,1 naar 7,8.

'Sterk gestegen veiligheid op het water'

Toch gaat bij De Vries de vlag niet uit vanwege de "sterk gestegen veiligheid op het water". Vorig jaar kwamen drie mensen om het leven bij niet-nautische arbeidsongevallen in het havengebied. "Deze incidenten vallen buiten de scope van de Divisie Havenmeester, maar hadden natuurlijk wel een grote impact."

Om de veiligheid op het water verder te vergroten gaan per 1 april nieuwe snelheidsbeperkingen in voor schepen rond de Erasmusbrug. In het gebied rond de Erasmusbrug gaat een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur gelden, in een iets groter gebied van 50 kilometer per uur. Nu is er geen maximumsnelheid op de Nieuwe Maas, laat een woordvoerder weten.

Incidenten

Met het verlagen van de toegestane snelheid volgt de haven een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op. De raad deed meerdere aanbevelingen na incidenten rond de brug in de havenstad.

Vorig jaar kwamen er iets minder zeeschepen in de Rotterdamse haven, van 27.617 naar 27.384. Het aantal binnenvaartschepen nam wel toe, van 91.356 naar 93.680.