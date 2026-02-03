Marius Borg Høiby ontkent verkrachting bij start van rechtszaak

OSLO (ANP/AFP) - In Noorwegen is de rechtszaak begonnen tegen Marius Borg Høiby. De 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit ontkende aan het begin van het proces schuldig te zijn aan vier aanklachten van verkrachting.

De Noor wordt beschuldigd van 38 strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen en geweldsincidenten. Hij gaf eerder een aantal kleinere vergrijpen toe. Høiby kan bij een veroordeling zestien jaar gevangenisstraf krijgen.

Høiby wachtte zijn proces in vrijheid af, maar werd zondag gearresteerd voor een nieuw vergrijp dat afgelopen weekend zou hebben plaatsgevonden. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en overtreding van een contactverbod.

Zeven weken

Voor het proces zijn zeven weken ingeruimd, tot 19 maart. Volgens het Noorse persbureau NTB zijn er bijna tweehonderd journalisten naar Oslo gekomen om de zaak te volgen.

Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een vorige relatie. Zij trouwde in 2001 met kroonprins Haakon, met wie ze later meer kinderen kreeg.