Royal FloraHolland weer winstgevend, duurdere bloem stuwt omzet

AALSMEER (ANP) - Royal FloraHolland heeft in 2024 voor het eerst in een paar jaar tijd weer winst gemaakt. Onder de streep bleef bijna 6 miljoen euro over, tegen een verlies van bijna 17 miljoen euro in 2023. De bloemenmarktplaats heeft naar eigen zeggen diverse kostenbesparingen doorgevoerd en efficiëntiemaatregelen getroffen.

De omzet van Royal FloraHolland steeg vorig jaar met 5 procent tot 5,4 miljard euro. Dat had voornamelijk te maken met de prijsstijgingen van bloemen. Het aantal verhandelde producten nam wel af, wat voornamelijk voor rekening van bloemen kwam. Het aantal verhandelde planten bleef vrijwel gelijk.

Een andere reden waarom Royal FloraHolland in 2024 weer zwarte cijfers schreef, had te maken met de energiekosten. Na een sterke stijging in 2022 en 2023 daalden die vorig jaar. Enerzijds had dat te maken met de lagere inkoopprijzen voor energie, anderzijds met energiebesparende maatregelen die het bedrijf heeft getroffen.