Schoof wil geen 'reactie op reactie' met handelstarieven

DEN HAAG (ANP) - Europese landen willen niet terechtkomen in een "tunnel van reactie op reactie" als het gaat om handelstarieven met de VS. Minister-president Dick Schoof ziet voor dat standpunt "veel eensgezindheid", heeft hij vrijdag gezegd na de ministerraad. "Tegelijk verdedigen we onze economische belangen, zijn we bereid tot tegenmaatregelen, robuust maar proportioneel en de-escalerend."

De handelstarieven tegen de hele wereld die de Amerikaanse president Donald Trump deze week heeft aangekondigd, zijn volgens Schoof "zeer zorgelijk" en zullen grote gevolgen hebben. "Het veroorzaakt onzekerheid, raakt de economische groei en zet banen op het spel. Ook in Nederland zullen bedrijven en consumenten de prijs betalen."