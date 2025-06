RTL Group koopt Duitse afdeling Sky en lijft voetbalrechten in

LUXEMBURG (ANP) - RTL Group neemt in Duitsland een belangrijke concurrent over. Het bedrijf koopt Sky Deutschland, dat onder andere uitzendrechten heeft voor de Duitse voetbalcompetitie, Engels voetbal en de Formule 1. Volgens RTL is dat een belangrijke aanvulling op de eigen nieuws- en entertainmentprogramma's voor de Duitse markt.

Sky Deutschland-eigenaar Comcast krijgt vooraf 150 miljoen euro voor zijn Duitse dochterbedrijf. Daar komt nog een variabele vergoeding bovenop die kan oplopen tot 377 miljoen euro. Sky Deutschland is naast Duitsland ook actief in Zwitserland en Oostenrijk.

RTL Group is in Nederland nog eigenaar van televisiezenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z en het streamingplatform Videoland. Het mediaconcern sloot in december 2023 een deal om die activiteiten aan DPG Media te verkopen, maar de Autoriteit Consument & Markt heeft die overname vooralsnog niet goedgekeurd.

Ook de overname in Duitsland moet nog worden goedgekeurd door markttoezichthouders.