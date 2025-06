Westerscheldetunnel houdt 14 miljoen euro over aan recordjaar

BORSSELE (ANP) - De Westerscheldetunnel heeft 14,2 miljoen euro overgehouden aan het recordjaar 2024, bijna een miljoen meer dan begroot. De winst valt hoger uit, omdat afgelopen jaar meer voertuigen dan verwacht gebruikmaakten van de 6,6 kilometer lange tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 was het nettoresultaat nog beter, ruim 15 miljoen euro.

In 2024 werden wel alle gebruiksrecords gebroken. "Het was het drukste jaar ooit en 2024 kent ook de drukste dag, de drukste week en de drukste maand ooit", meldt de provincie in een toelichting op de jaarstukken. In totaal reden bijna 8,75 miljoen voertuigen door de Westerscheldetunnel, bijna een half miljoen meer dan in 2023. De drukste dag was 8 mei met 33.244 passages.

Sinds 30 december 2024 kunnen auto's en motoren gratis door de tunnel. Daarvoor kostte een retour voor een personenauto 10 euro. Vrachtverkeer moet nog steeds tol betalen, maximaal 25 euro per keer.