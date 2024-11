Hypocrisie ten top: Wilders ontkent antisemitisme onder zijn politieke vrienden

PVV-leider Geert Wilders weigert te erkennen dat sommige van zijn politieke vrienden in het buitenland, met name de Hongaarse premier Viktor Orbán, zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme . Hij werd daarover aangevallen door GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans tijdens het debat over het geweld vorige week tegen Israëlische voetbalfans na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.

"Ik heb u op dit punt altijd verdedigd", hield Timmermans de PVV-leider voor. "Ik heb altijd gezegd: Wilders is geen antisemiet. Maar hij gaat wel met antisemieten om. Hij omhelst ze en omarmt ze." Hij riep Wilders op niet alleen het antisemitisme onder groepen moslimjongeren te benoemen, maar ook dat in radicaal-rechtse kringen.

Wilders weigerde dat evenwel. "Orbán is geen antisemiet", hield hij vol. "Dat is een valse spin." Timmermans wees hem daarop op de talloze aanvallen van Orbán op de in Hongarije geboren zakenman en filantroop George Soros. "De jacht op Soros was puur antisemitisme."

