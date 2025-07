Ruim 100.000 aanvragen voor Noodfonds Energie goedgekeurd

ROTTERDAM (ANP) - Meer dan 100.000 aanvragen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn al goedgekeurd. Het fonds verwachtte al ongeveer zoveel huishoudens te kunnen helpen met de energierekening, nadat 224.000 aanvragen waren ingediend. Dit aantal toewijzingen is nu al bereikt, terwijl nog 10 procent van de aanvragen moet worden beoordeeld.

Dit geldt onder meer voor de ongeveer 11.000 aanvragen vanuit huishoudens met een blokaansluiting. Zij konden voor het eerst aanspraak maken op het Noodfonds.

In april moest het Noodfonds na een week alweer dicht door het hoge aantal aanvragen. Er was ruim 56 miljoen euro beschikbaar. Huishoudens met een laag inkomen krijgen dit jaar gedurende zes maanden gemiddeld zo'n 78 euro per maand als steun bij het betalen van de energierekening. Het is de bedoeling dat er volgend jaar meer geld beschikbaar is.