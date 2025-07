Slovenië ziet toch af van NAVO-referendums

LJUBLJANA (ANP) - Slovenië gaat toch geen raadgevend referendum uitschrijven over de verhoging van de defensie-uitgaven om de nieuwe NAVO-norm te halen. De Slovenen hoeven daardoor hoogstwaarschijnlijk ook niet te stemmen of ze binnen het bondgenootschap willen blijven.

Het Sloveense parlement trok zijn besluit om een niet-bindende volksraadpleging over het defensiebudget te houden in, meldt het Sloveense persbureau STA. Twee coalitiegenoten van premier Robert Golob hadden dat referendum tot zijn ontzetting aan een meerderheid geholpen. Hij dreigde daarop met een referendum over het NAVO-lidmaatschap, omdat het een niet zonder het andere zou kunnen. De centrumlinkse regeringspartij SD bedacht zich vervolgens en stemde niet langer mee met de voorstanders van het referendum over het defensiebudget.