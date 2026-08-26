Ruim 3 procent meer omzet voor detailhandel in tweede kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse detailhandel zette in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 3,1 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het aantal verkochte spullen of voedingsmiddelen nam op jaarbasis met 2,5 procent toe.

Voedingsmiddelenwinkels gingen er op jaarbasis met 2,5 procent minder sterk op vooruit dan winkels die geen voedsel verkopen. Deze non-foodwinkels behaalden namelijk 3,5 procent meer omzet dan een jaar eerder. De branches zetten respectievelijk 1,7 en 2,9 procent meer volume om.

Supermarkten boekten 2,8 procent meer omzet dan een jaar geleden, terwijl speciaalzaken zoals bakkerijen en groenteboeren slechts 0,7 procent meer omzetten. Deze voedingsspeciaalzaken zetten gemiddeld 0,9 procent minder volume om dan een jaar eerder; hogere prijzen zorgden alsnog voor een omzetstijging op jaarbasis

Online groei en minder faillissementen

Drogisterijen boekten met 7 procent de sterkste omzetgroei in de non-foodbranche. Ook winkels in recreatieartikelen en consumentenelektronica behaalden een sterkere omzetstijging dan het branchegemiddelde, beide rond de 4 procent. In deze branche zetten schoenen- en lederwarenwinkels juist 1,7 procent minder om dan een jaar eerder.

Online zetten detailhandelaren opnieuw meer om dan een jaar eerder; gemiddeld 6,2 procent. Voor ondernemers die enkel online producten aanbieden was de omzetgroei 5,4 procent, tegenover een groei van 7 procent voor winkeliers die ook een fysieke winkel hebben.

Het CBS noteerde afgelopen april, mei en juni in totaal 59 faillissementen in de detailhandel, het laagste aantal in drie jaar tijd. Een jaar eerder waren het er nog 89 in dezelfde periode. Het ondernemersvertrouwen in de detailhandel nam na de flinke daling in het begin van het jaar weer toe tot min 1,1 in het tweede kwartaal. Ondanks die toename ervaart ruim 40 procent van de ondernemers door de huidige geopolitieke situatie economische onzekerheid.