SAN MATEO (ANP) - Meer dan 39 miljoen gamers hebben Grand Theft Auto VI op een PlayStation 5 gespeeld in de eerste dagen nadat het spel was uitgekomen. Dat meldt Sony, het bedrijf achter de PlayStation. Het nieuwe computerspel in de populaire serie kwam vorige week in de nacht van woensdag op donderdag na dertien jaar uit.

In de eerste vier dagen sinds de lancering is het spel 683 miljoen uur gespeeld op de PlayStation 5, gemiddeld ruim 17 uur per speler. GTA VI vestigt bovendien een nieuw record van het grootste aantal gelijktijdige spelers op een PlayStation, meldt de Japanse fabrikant van de gameconsole.

GTA VI, waarin spelers in de fictieve stad Vice City kunnen rondlopen en criminaliteit een grote rol speelt, kan ook op de Xbox Series van Microsoft worden gespeeld.

Ontwikkelaar Rockstar Games liet eerder weten dat de verkoop van GTA VI op de eerste dag voor 3,79 miljard dollar aan omzet had gezorgd. In Nederland waren er volgens telecombedrijven recordpieken in het downloadverkeer door de release van het computerspel.