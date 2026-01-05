Ruim de helft van de vluchten maandag geschrapt op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is maandag door de sneeuw minder dan de helft van het aantal vluchten doorgegaan. Eigenlijk zouden er 1200 vertrekken en aankomsten zijn, maar daarvan werden er zevenhonderd geschrapt. Schiphol waarschuwt dat er ook de komende dagen nog annuleringen en vertragingen zullen zijn door het winterse weer.

De grote problemen op Schiphol komen volgens een woordvoerder door een combinatie van factoren. Zo kost het even voordat de 'sneeuwvloot', bestaande uit zeventig voertuigen, de start- en landingsbanen sneeuw- en ijsvrij heeft gemaakt. Aan het einde van de maandagmiddag gold dit voor de Kaag- en Zwanenburgbaan, meldt een woordvoerder.

Verder is er niet genoeg capaciteit om alle vliegtuigen ijsvrij te maken voor vertrek. Dat leidt tot vertragingen en ook annuleringen. Ook werken de verstoringen van de afgelopen dagen, toen ook al honderden vluchten werden geschrapt, nog door omdat toestellen bijvoorbeeld ergens anders waren achtergebleven.