Dit ochtendgedrag is typisch voor hoogbegaafden

De wekker gaat, je ogen openen zich, en meteen knalt je brein op volle toeren. Geen rustig ontwaken, maar direct doordenken waar je gisteren was gebleven. Voor veel hoogbegaafden is dit een herkenbaar ochtendritueel dat fundamenteel verschilt van hoe de meeste mensen hun dag beginnen.

Hoogbegaafde mensen hebben een brein dat letterlijk niet stilstaat. Waar anderen geleidelijk wakker worden, hervat het hoogbegaafde brein bij het ontwaken direct de gedachtestroom van de avond ervoor. Een idee afmaken, een probleem verder uitdenken, of nieuwsgierigheid bevredigen – het begint allemaal al voordat de voeten de vloer raken.

Wetenschappelijk bewijs voor ander slaappatroon

Dit gedrag heeft een wetenschappelijke basis. Onderzoek van het Hospices Civils de Lyon toonde aan dat hoogbegaafde kinderen een afwijkend slaappatroon hebben. Sleep of Children with High Potentialities: A Polysomnographic Study Ze hebben significant meer REM-slaap – de fase waarin het brein intensief actief is en dromen het levendigst zijn. Deze verhoogde REM-slaap zou zelfs deels hun gave kunnen verklaren, aangezien deze slaapfase cruciaal is voor leren en geheugenverwerking.​

Het Nederlandse Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid bevestigt dat hoogbegaafden vaak moeilijk kunnen "afschakelen". Hun gedachten blijven continu malen, wat het inslapen bemoeilijkt en ervoor zorgt dat ze 's ochtends direct weer in die denkstroom zitten. ​ (Hoogbegaafden en hun slaap)

Meer dan alleen vroeg wakker

Dit ochtendgedrag gaat hand in hand met andere kenmerken. Hoogbegaafden hebben volgens Mensa Nederland een intense manier van leven, waarbij denken, voelen en willen allemaal op hoog niveau plaatsvinden. Ze zijn vaak hooggevoelig, waardoor externe prikkels als geluid of licht hen sneller uit balans brengen. giftedpeople+1

Voor buitenstaanders lijkt het misschien alsof hoogbegaafden altijd "aan" staan. En dat klopt grotendeels – hun brein kent minder rustmomenten. Waar anderen 's ochtends nog groggy zijn, hebben hoogbegaafden al tien gedachten verwerkt voordat ze hun eerste kop koffie hebben gedronken.

Herken je dit patroon bij jezelf of iemand in je omgeving? Dan kan hoogbegaafdheid een verklaring zijn voor dit intense ochtendgedrag.