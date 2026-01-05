ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Darter Van Veen staat voor debuut in Premier League

Sport
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 17:32
anp050126188 1
LONDEN (ANP) - Gian van Veen debuteert volgende maand in de Premier League. De verliezend WK-finalist is zoals verwacht door de bond PDC opgenomen in een select gezelschap van acht darters.
De 23-jarige Van Veen verloor van Luke Littler in de finale van het WK (7-1). De regerend Europees kampioen maakte tijdens de mondiale eindronde indruk met overwinningen op Luke Humphries en Gary Anderson.
Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.
In de Premier League nemen acht darters het zestien weken lang op donderdag tegen elkaar op. De competitie begint op 5 februari in Newcastle en doet op 16 april Rotterdam aan. Van Gerwen won de Premier League zeven keer.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

1734992211324

Angst in Colombia, Mexico en Groenland: de geboorte van het Trumpiaans imperialisme

Loading