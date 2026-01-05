Darter Van Veen staat voor debuut in Premier League

LONDEN (ANP) - Gian van Veen debuteert volgende maand in de Premier League. De verliezend WK-finalist is zoals verwacht door de bond PDC opgenomen in een select gezelschap van acht darters.

De 23-jarige Van Veen verloor van Luke Littler in de finale van het WK (7-1). De regerend Europees kampioen maakte tijdens de mondiale eindronde indruk met overwinningen op Luke Humphries en Gary Anderson.

Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.

In de Premier League nemen acht darters het zestien weken lang op donderdag tegen elkaar op. De competitie begint op 5 februari in Newcastle en doet op 16 april Rotterdam aan. Van Gerwen won de Premier League zeven keer.