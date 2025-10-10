Ruim een kwart minder bedrijven failliet in september

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in september opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 276 bedrijven bankroet. Dat zijn 97 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 26 procent. Ten opzichte van augustus nam het aantal faillissementen met 1 procent af.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in september uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 10,3 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen.

Net als in augustus werden in september relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Per 100.000 horecabedrijven gingen bijna 47 failliet, vergeleken met bijna 29 een jaar eerder.