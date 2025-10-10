Deze 10 keukenproducten bevatten vaak ongewenste stoffen—en zo vermijd je ze

Veel alledaagse keukenspullen zijn minder veilig dan gedacht. Sommige materialen geven ongewenste of zelfs schadelijke stoffen af aan je eten. Steeds meer onderzoeken laten zien dat deze stoffen op termijn negatieve gevolgen voor je gezondheid kunnen hebben, zoals hormoonverstoring, verhoogde kans op kanker of neurologische schade. Gelukkig zijn er veilige alternatieven voorhanden. Dit zijn de grootste boosdoeners en wat je eraan kunt doen:

2. Zwart plastic keukengerei Spatels en lepels van zwart plastic bevatten vaak giftige vlamvertragers. Gebruik liever gereedschap van RVS, hout, bamboe of siliconen van voedselkwaliteit.

3. Plastic bewaardozen Veel plastic, ook BPA-vrije varianten, bevatten hormoonverstorende stoffen. Glas en roestvrij staal zijn veiliger en duurzamer.

4. Blik met BPA-laag BPA in voedselblikken komt vrij, vooral bij zure producten. Kies voor glas of karton.

5. Theezakjes en koffiepads met plastic Sommige theezakjes en koffiepads geven microplastics af. Gebruik losse thee met een RVS thee-ei en zet koffie met een French press of papieren filter.

6. Aluminiumfolie Bij verhitting of in combinatie met zuur/zout kan aluminium in het voedsel trekken. Gebruik bakpapier, ovenschalen van glas of RVS, en voor bewaren bijenwasdoeken.

7. Keramisch servies van lage kwaliteit Goedkoop en gekleurd keramiek kan lood of cadmium afgeven. Geef de voorkeur aan keurmerk-servies van goede kwaliteit.

8. Schoonmaakmiddelen met triclosan Triclosan, vaak te vinden in antibacteriële middeltjes, verstoort hormonen en draagt bij aan antibioticaresistentie. Azijn, citroen en baking soda werken eenvoudig, veilig en effectief.

9. Conserveringsmiddelen in verpakt eten BHA en BHT zijn hormoonverstorend en mogelijk kankerverwekkend. Check etiketten en kies waar mogelijk voor vers of biologisch.

10. Resten van pesticiden op groente en fruit Aardbeien, druiven, appels en paprika’s bevatten vaak veel Aardbeien, druiven, appels en paprika’s bevatten vaak veel pesticiden. Koop waar mogelijk biologisch en was groente/fruit met water en baking soda.

Praktische tips

Vervang producten stapsgewijs. Investeer in duurzame alternatieven zoals RVS-pannen en glazen bakjes; deze gaan langer mee. Gebruik natuurlijke schoonmaakmiddelen. Kies altijd voor glas, RVS, gietijzer en onbehandeld hout boven plastic en goedkoop gekleurd keramiek. Zo bescherm je niet alleen je eigen gezondheid, maar ook het milieu doordat veel schadelijke stoffen niet afbreken en in de voedselketen terechtkomen.