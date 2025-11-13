ECONOMIE
Duitsland wil 'nooddienstplicht' met loting achter de hand houden

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 10:28
BERLIJN (ANP) - De Duitse regering wil een 'nooddienstplicht' achter de hand houden voor het geval te weinig vrijwilligers militair willen worden. Als dit aantal te laag is, kan het parlement besluiten dienstplichtigen via loting aan te wijzen. Het compromis tussen de regerende christen- en sociaaldemocraten moet de voorgenomen snelle groei van de krijgsmacht mogelijk maken.
De sociaaldemocraten van defensieminister Boris Pistorius benadrukten dat militaire dienst vrijwillig moet blijven. Maar de christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz wezen erop dat naar verwachting te weinig mensen zich zullen melden en dat verplicht dienen nodig is om de rangen te vullen.
De Bondsdag kan in dat geval een nooddienstplicht instellen, hebben de twee partijen afgesproken. Dat gebeurt niet automatisch, zoals de christendemocraten liever hadden gezien.
De loting zou alleen voor jonge mannen gelden. Alleen zij zijn verplicht de vragenlijst in te vullen die moet uitwijzen wie zou kunnen en willen.
