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Ruim twee keer zoveel riviercruises in Rotterdam door laagwater

Economie
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De lage waterstand heeft voor een flinke toename van het aantal riviercruiseschepen in Rotterdam gezorgd. In augustus en september kwamen er ruim twee keer zoveel schepen naar Rotterdam vergeleken met vorig jaar, meldt Havenbedrijf Rotterdam. Riviercruiseaanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt om de uitzonderlijk lage waterstanden en kiezen voor andere bestemmingen.
Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn als gevolg van de hitte en droogte. Deze werden in september opnieuw verbroken, omdat regen grotendeels uitbleef. Laagwater maakt het voor schepen lastiger om op bestemming te komen. Vrachtschepen kiezen ervoor om met minder lading te varen, zodat ze minder diep zijn. Voor cruiseschepen is dat niet mogelijk.
In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 rivercruiseschepen in de stad, terwijl dat er vorig jaar 60 waren.
Antwerpen
Ook naar Antwerpen wijken schepen met toeristen uit vanwege de lage waterstand. Eind september verwelkomde de stad het duizendste riviercruiseschip van het jaar. Het is voor het eerst dat die grens wordt bereikt, meldde de Vlaamse omroep VRT.
In Rotterdam was augustus tot nu toe de op een na drukste maand van het jaar. Alleen in april kwamen er meer riviercruiseschepen naar de stad. Dat is al jaren de drukste maand en is een gevolg van de vele cruisereizen naar de Keukenhof die ook Rotterdam aandoen, volgens het havenbedrijf.
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