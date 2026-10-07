Ineens overal spinnen in huis? Dit is de reden

Je doet 's avonds het keukenlicht aan en daar schiet hij langs de plint: een flinke bruine spin met lange poten. De volgende ochtend zit er weer een in het bad. Het voelt als een invasie.

Toch zijn er niet ineens meer spinnen . En met de kou heeft het minder te maken dan je denkt. De echte reden is een stuk romantischer.

Er zijn er niet meer, je ziet ze vaker

Spinnen wonen het hele jaar bij je in huis. In elk huis zitten er wel een paar honderd, verstopt in de kelder, de kruipruimte, de garage of een stil hoekje achter de kast.

Het grootste deel van het jaar merk je daar niets van. Pas in de nazomer en herfst laten ze zich veel vaker zien. De piek valt in september en oktober.

De mannetjes gaan op date

Wat er door je woonkamer rent, is meestal een mannetje van de huisspin. In de herfst is hij volwassen. Dan verlaat hij zijn web en gaat hij op zoek naar een vrouwtje.

Hij laat zich daarbij leiden door haar geur. Het vrouwtje verspreidt geurstoffen vanuit haar web, en daar loopt hij op af. Die zoektocht gebeurt vooral 's nachts. Daarom kom je hem tegen op de vloer, in de badkuip of in de gootsteen.

Het mannetje dat door de kamer rent, woonde vaak al zijn hele leven in je huis.

Geen vlucht voor de kou

Het idee dat spinnen in de herfst naar binnen vluchten omdat het buiten kouder wordt, klopt (grotendeels) niet. Sommige mannetjes lopen inderdaad vanuit de schuur of tuin naar binnen, via een open raam of een kier onder de deur.

Maar minstens zo vaak gaat het om een spin die al die tijd in je kelder of garage zat. Hij was er al, alleen liep hij nooit over jouw route.

Het weer speelt wel mee. In een warme nazomer staan ramen en deuren langer open en lopen er meer zoekende mannetjes naar binnen.

Een kort liefdesleven

Romantisch eindigt het niet. Het mannetje blijft na de paring nog enkele weken bij het vrouwtje, tot hij sterft. Daarna eet zij hem alsnog op. Vrouwtjes kunnen wel enkele jaren oud worden.

Huisspin in het kort

Snelheid: tot ongeveer een halve meter per seconde

Formaat: inclusief poten vaak zeven centimeter of meer

Piek in huis: nazomer en herfst, vooral 's nachts

Gevaar: geen, Nederlandse spinnen zijn voor mensen ongevaarlijk

Menu: insecten, waaronder vliegen en zilvervisjes

Hij zoekt maar één ding, en dat ben jij niet.

Wat kun je doen?

Paniek is niet nodig. In Nederland kun je spinnen veilig met de hand verplaatsen. Liever niet? Dan helpen deze stappen:

Zet een glas over de spin, schuif er een stevig kaartje onder en zet hem buiten of in de schuur.

Plaats horren en dicht kieren rond ramen en deuren.

Haal regelmatig een ragebol langs hoekjes. Neem de spin mee, anders hangt er binnen een paar dagen een nieuw web.

Ruim voedselresten op en leeg de vuilnisbak op tijd. Minder insecten betekent minder spinnenvoer.

Kastanjes op de vensterbank? Een populair huismiddel, maar voor paardenkastanjes bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat ze spinnen weren.

Wie de spin gewoon laat zitten, heeft er een gratis ongediertebestrijder bij. En het spinnenseizoen duurt niet eeuwig: de meeste mannetjes overleven de herfst niet.

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