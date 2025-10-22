Ruim veertig Nederlandse bedrijven naar techbeurs CES in Vegas

DEN HAAG (ANP) - Meer dan veertig Nederlandse start-ups en snelgroeiende ondernemingen gaan in januari naar de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. Dat heeft de Nederlandse overheid bekendgemaakt. Bij de overheid kunnen de deelnemende bedrijven de komende maanden een trainingsprogramma volgen over hoe ze hun innovaties zo goed mogelijk kunnen presenteren aan potentiële klanten en investeerders.

Op de CES kondigen bedrijven van over de wereld elk jaar veel nieuwe technische snufjes aan. De techbeurs is dit keer van 6 tot en met 9 januari.

Vanuit Nederland zijn straks onder meer Cyberette, Leyden Jar en Ambyon van de partij. Cyberette heeft een methode ontwikkeld voor het detecteren van deepfakes om digitale fraude te voorkomen, Leyden Jar werkt aan batterijtechnologie die de gebruiksduur van elektrische apparaten verlengt en Ambyon bouwt een logistieke robot voor zorgondersteuning in het ziekenhuis.

Nederlandse delegatie iets kleiner

De Nederlandse delegatie oogt wel iets kleiner dan die van de vorige editie. Toen meldde de overheid voorafgaand aan de techbeurs dat vijftig bedrijven naar Las Vegas zouden afreizen.

In de afgelopen jaren zijn al honderden Nederlandse bedrijven naar de CES gegaan, om zich aan het publiek te laten zien, deals te sluiten en internationaal op te schalen. Zo sloot sensorenbedrijf SmartQare vorig jaar een contract met zorgtechnologieconcern Philips voor wereldwijde distributie. Verder bereikte Advanced Audio Labs, een ontwikkelaar van audiosoftwareoplossingen, een deal met de Japanse chipfabrikant Renesas.