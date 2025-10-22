ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China weer belangrijkste handelspartner Duitsland om heffingen VS

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:09
anp221025134 1
BERLIJN (ANP/RTR) - China heeft de Verenigde Staten na minder dan een jaar weer afgelost als belangrijkste handelspartner van Duitsland. De importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een steeds groter effect op de Duitse export. Ook in China kan Duitsland minder producten kwijt, maar de import uit het Aziatische land groeit wel fors.
Tot vorig jaar was China acht jaar de belangrijkste handelspartner van Duitsland, totdat de Duitsers minder afhankelijk wilden worden van de Chinezen. Amerika nam de rol als belangrijkste handelspartner over, maar in de eerste acht maanden van dit jaar was de handel met China met 163,4 miljard euro weer het omvangrijkst. De import van en export naar de VS bedroeg 162,8 miljard, berekende persbureau Reuters met behulp van het Duitse statistiekbureau.
De Duitse export naar de VS was in augustus 24 procent lager dan een jaar eerder, een duidelijke verslechtering ten opzichte van de krimp van 7 procent in de eerste acht maanden van 2025.
Exportkrimp
"Er is geen twijfel over mogelijk dat de exportkrimp komt door de Amerikaanse tarieven", zei voorman Dirk Jandura van de Duitse exporteursvereniging BGA. Volgens hem willen Amerikanen veel minder Duitse auto's, machines en chemicaliën hebben. Dat zijn van oudsher juist belangrijke exportproducten.
De Duitse export naar China daalde in de eerste acht maanden zelfs met 14 procent, ook door onder meer de zwakke vraag naar auto's. De import uit China steeg echter fors met 8 procent.
Deze groei is volgens ING-econoom Carsten Brzeski zorgwekkend. "Vooral omdat de producten tegen dumpingprijzen binnenkomen." Hij waarschuwde dat dit de Duitse afhankelijkheid van China vergroot en ook tot meer concurrentie kan leiden in voor Duitsland belangrijke sectoren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

Loading