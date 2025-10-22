China weer belangrijkste handelspartner Duitsland om heffingen VS

BERLIJN (ANP/RTR) - China heeft de Verenigde Staten na minder dan een jaar weer afgelost als belangrijkste handelspartner van Duitsland. De importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een steeds groter effect op de Duitse export. Ook in China kan Duitsland minder producten kwijt, maar de import uit het Aziatische land groeit wel fors.

Tot vorig jaar was China acht jaar de belangrijkste handelspartner van Duitsland, totdat de Duitsers minder afhankelijk wilden worden van de Chinezen. Amerika nam de rol als belangrijkste handelspartner over, maar in de eerste acht maanden van dit jaar was de handel met China met 163,4 miljard euro weer het omvangrijkst. De import van en export naar de VS bedroeg 162,8 miljard, berekende persbureau Reuters met behulp van het Duitse statistiekbureau.

De Duitse export naar de VS was in augustus 24 procent lager dan een jaar eerder, een duidelijke verslechtering ten opzichte van de krimp van 7 procent in de eerste acht maanden van 2025.

Exportkrimp

"Er is geen twijfel over mogelijk dat de exportkrimp komt door de Amerikaanse tarieven", zei voorman Dirk Jandura van de Duitse exporteursvereniging BGA. Volgens hem willen Amerikanen veel minder Duitse auto's, machines en chemicaliën hebben. Dat zijn van oudsher juist belangrijke exportproducten.

De Duitse export naar China daalde in de eerste acht maanden zelfs met 14 procent, ook door onder meer de zwakke vraag naar auto's. De import uit China steeg echter fors met 8 procent.

Deze groei is volgens ING-econoom Carsten Brzeski zorgwekkend. "Vooral omdat de producten tegen dumpingprijzen binnenkomen." Hij waarschuwde dat dit de Duitse afhankelijkheid van China vergroot en ook tot meer concurrentie kan leiden in voor Duitsland belangrijke sectoren.