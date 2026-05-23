Ruimtevaartbedrijf Blue Origin steekt 600 miljoen in uitbreiding

ORLANDO (ANP/BLOOMBERG) - Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, gaat 600 miljoen dollar investeren in uitbreiding van zijn Rocket Park Campus in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis van Florida gemeld.

Met die uitbreiding, genaamd Project Horizon, wil Blue Origin de productiecapaciteit op de raketbasis vergroten om grotere ladingen naar de ruimte te kunnen vervoeren. Met de investering komen er vijfhonderd nieuwe arbeidsplaatsen bij op de raketbasis. In totaal heeft het bedrijf aan de Space Coast in Florida nu elf locaties met 4000 werknemers.

Bezos zei onlangs in een interview van plan te zijn om datacenters in de ruimte te brengen. Volgens hem zijn de lanceerkosten sterk gedaald, waardoor die plannen realistisch zijn. Ook het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft plannen voor datacenters in de ruimte.